ВСУ могут готовить безрассудную атаку на Крым, чтобы ввергнуть в хаос южные рубежи России
«Архангел спецназа»: ВСУ могут вести подготовку к атаке на Крым
ВСУ могут готовить атаку на Крым. Такой прогноз на основе анализа поставок военной техники и тренировок подразделений противника у побережья опубликовал телеграм-канал «Архангел спецназа».
«В действительности, есть определённые признаки, что ВСУ готовятся к атаке. Поставки катеров в довольно значительном количестве, тренировки ДРГ из состава ГУР и ССО у побережья, накапливание БЭКов. По нашим данным, украинские подразделения готовятся к новым операциям в Чёрном море. Причём комплексным, включающим не только налеты БПЛА и удары БЭК, но и высадки десанта», — говорится в публикации.
По мнению авторов публикации, тактическая возможность совершить подобную операцию у ВСУ есть только на западном берегу полуострова — там достаточно легко провести высадку. В качестве примера телеграм-канал выбирает мыс Тарханкут, где ГУР уже безрезультатно пробовали высадиться в 2023 году. Также украинский десант может попробовать закрепиться в городах Саки и Евпатория — важными их делает близость позиций ПВО и аэродрома морской авиации ЧФ, а также удобная береговая линия.
Есть и третий сценарий: атака ВСУ на Крым с севера, где удобный рельеф и есть возможность развивать наступление вглубь полуострова. Также противник может попробовать высадить десант в Скадовске, чтобы нарушить логистику между республикой и Херсонской областью.
И хотя у украинских войск действительно есть несколько вариантов действий, все они обречены на провал, пишет «Архангел Спецназа», но комбинированная атака противника с использованием БПЛА, БЭК и ракет способна создать хаос на южных рубежах РФ. Подобная акция может быть использована в качестве демонстрации того, что ВСУ с поддержкой западных стран — особенно Британии — сохраняют боевой потенциал.
Ранее в российских силовых структурах заявили, что командование ВСУ приказало вывести часть группировки из Курской области, чтобы переправить подразделения на юг ДНР. Среди тех, кто покидает Курщину, есть освобождённые ранее для отправки на фронт зэки.
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