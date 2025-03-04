ВСУ могут готовить безрассудную атаку на Крым, чтобы ввергнуть в хаос южные рубежи России

ВСУ могут готовить атаку на Крым. Такой прогноз на основе анализа поставок военной техники и тренировок подразделений противника у побережья опубликовал телеграм-канал «Архангел спецназа».

«В действительности, есть определённые признаки, что ВСУ готовятся к атаке. Поставки катеров в довольно значительном количестве, тренировки ДРГ из состава ГУР и ССО у побережья, накапливание БЭКов. По нашим данным, украинские подразделения готовятся к новым операциям в Чёрном море. Причём комплексным, включающим не только налеты БПЛА и удары БЭК, но и высадки десанта», — говорится в публикации.

По мнению авторов публикации, тактическая возможность совершить подобную операцию у ВСУ есть только на западном берегу полуострова — там достаточно легко провести высадку. В качестве примера телеграм-канал выбирает мыс Тарханкут, где ГУР уже безрезультатно пробовали высадиться в 2023 году. Также украинский десант может попробовать закрепиться в городах Саки и Евпатория — важными их делает близость позиций ПВО и аэродрома морской авиации ЧФ, а также удобная береговая линия.

Есть и третий сценарий: атака ВСУ на Крым с севера, где удобный рельеф и есть возможность развивать наступление вглубь полуострова. Также противник может попробовать высадить десант в Скадовске, чтобы нарушить логистику между республикой и Херсонской областью.

И хотя у украинских войск действительно есть несколько вариантов действий, все они обречены на провал, пишет «Архангел Спецназа», но комбинированная атака противника с использованием БПЛА, БЭК и ракет способна создать хаос на южных рубежах РФ. Подобная акция может быть использована в качестве демонстрации того, что ВСУ с поддержкой западных стран — особенно Британии — сохраняют боевой потенциал.