Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 05:14

Иностранец нелегально прибыл в Мариуполь и создал центр изготовления поддельных документов

В ДНР пресекли канал незаконной миграции, который организовал иностранец

Иностранец нелегально прибыл на территорию ДНР и организовал в Мариуполе центр изготовления поддельных документов для мигрантов. Сотрудники управления ФСБ России по республике, регионального управления МВД и Росгвардии в Мариуполе пресекли незаконный канал миграции.

Злоумышленника задержали и привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в РФ». Основатель центра изготовления поддельных документов для мигрантов выслан за пределы страны, сообщает УФСБ.

Из России депортировали школьника-мигранта, избившего сверстника в Калуге
Из России депортировали школьника-мигранта, избившего сверстника в Калуге

Ранее в России предложили передавать в МВД сведения о съёмщиках жилья. В Госдуме объяснили, что речь идёт о борьбе с незаконной миграцией, о повышении антитеррористической защищённости граждан и сохранении общего имущества при аварийных ситуациях

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hakuna77

Андрей Бражников
  • Новости
  • Общество
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar