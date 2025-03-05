Иностранец нелегально прибыл в Мариуполь и создал центр изготовления поддельных документов

Иностранец нелегально прибыл на территорию ДНР и организовал в Мариуполе центр изготовления поддельных документов для мигрантов. Сотрудники управления ФСБ России по республике, регионального управления МВД и Росгвардии в Мариуполе пресекли незаконный канал миграции.

Злоумышленника задержали и привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в РФ». Основатель центра изготовления поддельных документов для мигрантов выслан за пределы страны, сообщает УФСБ.