Иностранец нелегально прибыл в Мариуполь и создал центр изготовления поддельных документов
В ДНР пресекли канал незаконной миграции, который организовал иностранец
Иностранец нелегально прибыл на территорию ДНР и организовал в Мариуполе центр изготовления поддельных документов для мигрантов. Сотрудники управления ФСБ России по республике, регионального управления МВД и Росгвардии в Мариуполе пресекли незаконный канал миграции.
Злоумышленника задержали и привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в РФ». Основатель центра изготовления поддельных документов для мигрантов выслан за пределы страны, сообщает УФСБ.
Ранее в России предложили передавать в МВД сведения о съёмщиках жилья. В Госдуме объяснили, что речь идёт о борьбе с незаконной миграцией, о повышении антитеррористической защищённости граждан и сохранении общего имущества при аварийных ситуациях
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