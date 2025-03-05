Актёр «‎Полицейского с Рублёвки» Сергей Бурунов задолжал налоговой 10 млн рублей

К настоящему моменту задолженность Бурунова составляет 10 млн 824 тысячи рублей. На актёра «Полицейского с рублёвки» оформлено только ИП, через которое он получает гонорары за съёмки в фильмах. Других компаний у него нет. В собственности Бурунова есть BMW X5, на котором сейчас висит 9 неоплаченных штрафов за март — в основном за превышение скорости. Итого на 9 тысяч рублей. Если в ближайшее время артист не погасит долг, кроме блокировки счетов, актёру грозит запрет на выезд за границу.