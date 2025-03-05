Актёр «Полицейского с Рублёвки» Сергей Бурунов задолжал налоговой 10 млн рублей
Актёр «Полицейского с Рублёвки» Сергей Бурунов. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Актёр Сергей Бурунов, игравший в «Полицейском с рублёвки», «Домашнем аресте» и «Последнем богатыре», задолжал налоговой 10 млн рублей. По данным SHOT, ФНС предупредило звезду российских сериалов о риске блокировки счетов.
К настоящему моменту задолженность Бурунова составляет 10 млн 824 тысячи рублей. На актёра «Полицейского с рублёвки» оформлено только ИП, через которое он получает гонорары за съёмки в фильмах. Других компаний у него нет. В собственности Бурунова есть BMW X5, на котором сейчас висит 9 неоплаченных штрафов за март — в основном за превышение скорости. Итого на 9 тысяч рублей. Если в ближайшее время артист не погасит долг, кроме блокировки счетов, актёру грозит запрет на выезд за границу.
Ранее сообщалось, что счета компании актёра Гоши Куценко заблокировали из-за увесистого долга. Бизнес у артиста пока не идёт: пять компаний с его участием были закрыты, сам актёр вышел из двух благотворительных фондов. Помимо проблем с ФНС, у Куценко имеется 60 штрафов на 48 тысяч от ГИБДД.