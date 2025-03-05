Фигурист Галлямов сломал ногу на льду Байкала, утверждают СМИ

Российский фигурист, чемпион мира в парном катании Александр Галлямов сломал ногу, попав в трещину на льду во время турнира на озере Байкал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, фигурист получил серьёзную травму в ходе исполнения показательной программы. Галлямов попал в трещину на льду и сразу же был доставлен в больницу для проведения обследования. Там и выяснилось, что у него перелом. Точный срок восстановления Галлямова пока неизвестен. По сведениям «Матч ТВ», у спортсмена выявлен перелом лодыжки.