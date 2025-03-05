Виноваты бургеры и Дарвин: У зумеров внезапно исчезли зубы мудрости

Свершилось. Эволюция пошла навстречу человеку, избавив его от лишних трат на удаление «восьмёрок». Стоматологи утверждают, что у зумеров больше нет зубов мудрости. Об этом сообщает SHOT.

Среди представителей поколения Z довольно редко встречаются обладатели «восьмёрок». Чаще всего стоматологи на снимках обнаруживают всего два зуба мудрости у зумеров. Они не прекратили прорезаться, их просто нет.

Дантисты считают причиной такого явления мягкую пищу и процесс эволюции. Котлета в бургере — это не цельный кусок мяса, а шоколадный батончик — не советская ириска. От этого изменяется и форма зубов — они становятся меньше и теряют остроту.

По словам преподавателя Института стоматологии Сеченовского университета Екатерины Масликовой, сама челюсть у человека становится меньше, из-за чего зубам мудрости просто некуда там приткнуться. А те, что пробиваются, — получаются кривыми и косыми. Зато не нужно спускать деньги на удаление «восьмёрок». Вырвать один такой зуб стоит примерно 8—15 тысяч рублей. А ещё это даже с заморозкой ужасно неприятно, а звуки там, как в фильме ужасов.