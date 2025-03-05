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Регион
5 марта, 07:36

«Как отнять конфету у ребёнка»: Трамп в ярости на ЕС и Байдена за развод на $350 млрд для Киева

Трамп сравнил расходы США на Украину с отнятой у ребёнка конфетой

В ходе выступления перед Конгрессом США глава государства Дональд Трамп заявил, что его предшественника Джо Байдена без труда уговорили расстаться с колоссальными деньгами из госбюджета ради военной помощи Украине. Он сравнил эту лёгкость с тем, как просто забрать конфету у маленького ребёнка.

«Мы потратили, возможно, $350 млрд. Это как отнять конфету у ребёнка. Вот что произошло. А они (Европа. — прим. Life.ru) потратили $100 млрд. Большая разница», — сказал американский лидер.

Хозяин Белого дома отметил, что Штаты разделены с Россией и Украиной океаном, а европейские страны — нет. Вероятно, так президент намекал на то, что вклад ЕС должен был быть намного больше, чем со стороны Вашингтона.

«Сложно поверить, что они (команда Байдена. — прим. Life.ru) в какой-то момент не остановились и не сказали: «Ну, хватит, давайте сравняемся [в таких расходах], вы [Европа] должны выделять столько же, сколько и мы» Этого не произошло», — подытожил американский лидер.

Трамп единожды упомянул Путина во время обращения к Конгрессу США
Трамп единожды упомянул Путина во время обращения к Конгрессу США

Напомним, что этой ночью президент США выступил с обращением к Конгрессу и сделал ряд важных заявлений. В том числе он сообщил, что получил письмо от Владимира Зеленского, в котором глава киевского режима заявил о готовности сесть за стол переговоров по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand

Ольга Сливченко
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