Президент США Дональд Трамп лишь один раз произнёс фамилию российского лидера Владимира Путина во время выступления перед членами двух палат Конгресса США. Владимир Зеленский также был упомянут всего один раз.

Глава Белого дома рассуждал о миграционной политике США и выводе американских войск из Афганистана в период правления администрации 46-го президента страны Джо Байдена. Именно в контексте некомпетентности демократа он и упомянул российского президента.

«Был такой уровень некомпетентности, что когда Путин увидел, что происходит, я подозреваю, он сказал: «вау, может, это мой шанс». Вот, как плохо было», — подчеркнул Трамп.

При этом Байдена он вспомнил несколько раз за выступление. Всё в негативном ключе.

Владимира Зеленского Трамп упомянул, когда решил рассказать присутствующим о пришедшей из Киева весточке о том, что глава киевского режима готов к началу переговоров.

Напомним, что США вели войну в Афганистане с 2001 года, а через десять лет численность американского контингента там составляла более 150 тысяч человек. В апреле 2021 года Америка объявила о выводе войск. Трамп считает этот момент, как и само президентство Байдена, самым позорным в истории США.