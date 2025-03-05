Джигурда обратился с жалобой в Конституционный суд России из-за умершей подруги
Никита Джигурда. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов
Актёр, музыкант, шоумен Никита Джигурда обратился с жалобой в Конституционный суд (КС) России из-за наследства умершей подруги. Данные об этом появились на сайте инстанции. Артиста интересуют вопросы наследственного права на недвижимость.
«Джигурда Никита Борисович... Статус (жалобы – прим. Life.ru) — находится на предварительном изучении в порядке статьи 40 Федерального конституционного закона «О Конституционном суде РФ», — сказано в тексте.
Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на адвоката Джигурды, речь идёт о трёх квартирах в Москве и одной в Париже. Собственником недвижимости была подруга актёра Людмила Браташ. Женщина умерла в 2016 году. По словам Джигурды, его приятельница составила завещание во Франции, где указала именно его наследником квартир. Однако после смерти женщины, её родная сестра Светлана Романова подала в суд и выиграла дело, квартиры отошли ей. Как полагает Джигурда, в российском законодательстве существует пробел в части действия завещания, составленного за границей.
Ранее сообщалось, что Минкульт Украины официально признал Никиту Джигурду угрозой национальной безопасности 30 января. Причиной такого решения названы его неоднократные поездки в Донбасс и Запорожскую область. По словам ветерана МВД, артист активно поддерживает российских солдат с самого начала СВО и не жалел для освободителей денег.