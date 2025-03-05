Джигурда обратился с жалобой в Конституционный суд России из-за умершей подруги

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на адвоката Джигурды, речь идёт о трёх квартирах в Москве и одной в Париже. Собственником недвижимости была подруга актёра Людмила Браташ. Женщина умерла в 2016 году. По словам Джигурды, его приятельница составила завещание во Франции, где указала именно его наследником квартир. Однако после смерти женщины, её родная сестра Светлана Романова подала в суд и выиграла дело, квартиры отошли ей. Как полагает Джигурда, в российском законодательстве существует пробел в части действия завещания, составленного за границей.