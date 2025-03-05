В Тюмени мужчина свёл счёты с жизнью после обследования в больнице. Его тело нашли в туалете ОКБ № 2, сообщает 72.ru со ссылкой на источники.

Трагедия произошла 4 марта около 10:30. Пациента привезли в больницу на обследование. После него мужчина зашёл в туалет и покончил с собой. Тело обнаружили сотрудники больницы. Погибшему было около 30 лет. СК начал проверку по факту инцидента.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области.