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5 марта, 07:20

В Тюмени мужчина свёл счёты с жизнью после обследования в больнице

72.ru: В Тюмени мужчина покончил с собой после обследования в ОКБ № 2

В Тюмени мужчина свёл счёты с жизнью после обследования в больнице. Его тело нашли в туалете ОКБ № 2, сообщает 72.ru со ссылкой на источники.

Трагедия произошла 4 марта около 10:30. Пациента привезли в больницу на обследование. После него мужчина зашёл в туалет и покончил с собой. Тело обнаружили сотрудники больницы. Погибшему было около 30 лет. СК начал проверку по факту инцидента.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области.

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Shutterstock / FOTODOM / pz71

Никита Никонов
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