Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 07:24

В московской больнице умер задержанный за взятку экс-глава Минтранса Башкирии

В Москве из-за тяжёлой болезни умер бывший министр транспорта Башкирии Клебанов

Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов. Обложка © Telegram © Александр Клебанов

Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов. Обложка © Telegram © Александр Клебанов

Сегодня ночью в одной из больниц Москвы на фоне тяжёлого заболевания скончался бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на источник, близкий к семье бывшего чиновника.

Долгое время Клебанов, которому было 48 лет, находился под домашним арестом в рамках уголовного дела за получение крупной взятки. Официального подтверждения смерти чиновника пока нет, информация из больницы пока что также не поступала.

Известная вологодская журналистка умерла в 47 лет из-за тяжёлой болезни
Известная вологодская журналистка умерла в 47 лет из-за тяжёлой болезни

Напомним, что в начале мая 2024 года министр транспорта Республики Башкортостан был арестован по подозрению в получении значительной взятки. После этого его сразу сняли с поста. В дальнейшем стало известно, что Александр Клебанов незаконно завладел пятью миллионами рублей, обещая взамен своё содействие и поддержку в получении выплат за работы, выполненные компанией-перевозчиком. Министр признал свою вину в деле о получении взятки и подписал досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, он дал показания о совершении преступления другим лицом.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar