В московской больнице умер задержанный за взятку экс-глава Минтранса Башкирии

Сегодня ночью в одной из больниц Москвы на фоне тяжёлого заболевания скончался бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на источник, близкий к семье бывшего чиновника.

Долгое время Клебанов, которому было 48 лет, находился под домашним арестом в рамках уголовного дела за получение крупной взятки. Официального подтверждения смерти чиновника пока нет, информация из больницы пока что также не поступала.