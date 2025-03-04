В московской больнице умер задержанный за взятку экс-глава Минтранса Башкирии
В Москве из-за тяжёлой болезни умер бывший министр транспорта Башкирии Клебанов
Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов. Обложка © Telegram © Александр Клебанов
Сегодня ночью в одной из больниц Москвы на фоне тяжёлого заболевания скончался бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на источник, близкий к семье бывшего чиновника.
Долгое время Клебанов, которому было 48 лет, находился под домашним арестом в рамках уголовного дела за получение крупной взятки. Официального подтверждения смерти чиновника пока нет, информация из больницы пока что также не поступала.
Напомним, что в начале мая 2024 года министр транспорта Республики Башкортостан был арестован по подозрению в получении значительной взятки. После этого его сразу сняли с поста. В дальнейшем стало известно, что Александр Клебанов незаконно завладел пятью миллионами рублей, обещая взамен своё содействие и поддержку в получении выплат за работы, выполненные компанией-перевозчиком. Министр признал свою вину в деле о получении взятки и подписал досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, он дал показания о совершении преступления другим лицом.