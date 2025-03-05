«Ароматный мир» могут продать из-за внутреннего конфликта между братьями-владельцами

Собственники компании, владеющей сетью алкомаркетов «Ароматный мир», рассматривают возможность продажи бизнеса из-за разгоревшегося конфликта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Братья Валерий и Павел Задорины планируют продажу активов, о чём сообщили сразу два источника на алкогольном рынке и на рынке ретейла. Ещё несколько источников рассказали, что скоро возможна смена собственников предприятия.

Задорины приняли решение о продаже бизнеса, так как между ними произошёл внутренний конфликт. Валерий Задорин подал иски в Арбитражный суд Москвы, оспаривая сделку, одобренную его братом. О какой именно сделке идёт речь — неизвестно. Ранее, в ноябре 2024 года, он также пытался через суд получить доступ к документации ООО «АМ Ритейл» («Ароматный мир»).

Среди претендентов на приобретение «Ароматного мира» — структуры владельца «Севергрупп» Алексея Мордашова, который также владеет розничной сетью гипермаркетов «Лента». Недавно они запустили свой проект — была открыта сеть алкомаркетов «Вингараж», но они не показали ожидаемой рентабельности и уровня дохода, пишет «Ъ».

Представители «Севергрупп» не комментируют информацию о возможной покупке «Ароматного мира».