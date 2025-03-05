Рособрнадзор проверит готовность техники перед ЕГЭ

Сегодня, 5 марта, состоится Всероссийское тренировочное мероприятие, на котором будет проверена работа системы видеонаблюдения, а также оборудования и программного обеспечения, используемого для проведения ЕГЭ. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«В ходе тренировки будет протестирована работа системы видеонаблюдения на ЕГЭ, специалисты пунктов проведения экзаменов (около 5 тысяч ППЭ) проверят работу оборудования и программного обеспечения, используемого при проведении ЕГЭ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в подготовительном этапе примут участие также выпускники, которые смогут сдать экзамены по биологии, английскому языку или информатике. В общей сложности в тренировке участвуют более 232 тысяч человек из 86 регионов, при этом Москва, Запорожская и Херсонская области не задействованы. Досрочный период проведения экзаменов в этом году запланирован с 21 марта по 21 апреля, а основной — с 23 мая по 4 июля.