Актёр фильма «Адъютант его превосходительства» найден мёртвым спустя 10 дней после смерти

В Москве умер советский актёр Александр Милокостый, прославившийся ролью сына полковника Львова в фильме «Адъютант его превосходительства». Его тело пролежало в квартире более недели, сообщает сайт MK.ru.

По сведениям журналистов, стражам порядка пришлось вскрыть квартиру на Севастопольском проспекте после того, как актёр перестал выходить на связь. В итоге они обнаружили труп Милокостого. По предварительным данным, его тело пролежало там около 10 дней. Следов насилия на трупе найдено не было. Актёру было 68 лет.