Актёр фильма «Адъютант его превосходительства» найден мёртвым спустя 10 дней после смерти
Советского актёра Милокостого нашли мёртвым в квартире после 10 дней поисков
Актёр Александр Милокостый (справа). Кадр из фильма «Адъютант его превосходительства» © kinopoisk
В Москве умер советский актёр Александр Милокостый, прославившийся ролью сына полковника Львова в фильме «Адъютант его превосходительства». Его тело пролежало в квартире более недели, сообщает сайт MK.ru.
По сведениям журналистов, стражам порядка пришлось вскрыть квартиру на Севастопольском проспекте после того, как актёр перестал выходить на связь. В итоге они обнаружили труп Милокостого. По предварительным данным, его тело пролежало там около 10 дней. Следов насилия на трупе найдено не было. Актёру было 68 лет.
А ранее Джина Хэкмена, двукратного обладателя «Оскара», обнаружили мёртвым в его доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Неподалёку лежали тела его жены Бетси Аракавы и их собаки. Хэкмену исполнилось 95 лет, а Аракаве было 63.