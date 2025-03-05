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5 марта, 09:18

Актёр фильма «Адъютант его превосходительства» найден мёртвым спустя 10 дней после смерти

Советского актёра Милокостого нашли мёртвым в квартире после 10 дней поисков

Актёр Александр Милокостый (справа). Кадр из фильма «Адъютант его превосходительства» © kinopoisk

Актёр Александр Милокостый (справа). Кадр из фильма «Адъютант его превосходительства» © kinopoisk

В Москве умер советский актёр Александр Милокостый, прославившийся ролью сына полковника Львова в фильме «Адъютант его превосходительства». Его тело пролежало в квартире более недели, сообщает сайт MK.ru.

По сведениям журналистов, стражам порядка пришлось вскрыть квартиру на Севастопольском проспекте после того, как актёр перестал выходить на связь. В итоге они обнаружили труп Милокостого. По предварительным данным, его тело пролежало там около 10 дней. Следов насилия на трупе найдено не было. Актёру было 68 лет.

Детектив счёл подозрительной одновременную смерть актёра Хэкмена и его жены
Детектив счёл подозрительной одновременную смерть актёра Хэкмена и его жены

А ранее Джина Хэкмена, двукратного обладателя «Оскара», обнаружили мёртвым в его доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Неподалёку лежали тела его жены Бетси Аракавы и их собаки. Хэкмену исполнилось 95 лет, а Аракаве было 63.

Андрей Бражников
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