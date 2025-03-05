Песков счёл Минск лучшим местом для переговоров по Украине

Минск для Москвы был бы лучшей переговорной площадкой, однако возможность проведения встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского именно там пока не обсуждалась. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Он не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск — это лучшее место. Это наш главный союзник. Поэтому для нас это лучшее место для переговоров», — сказал представитель Кремля.