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5 марта, 09:34

Песков счёл Минск лучшим местом для переговоров по Украине

Дмитрий Песков. Фото © Life.ru

Дмитрий Песков. Фото © Life.ru

Минск для Москвы был бы лучшей переговорной площадкой, однако возможность проведения встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского именно там пока не обсуждалась. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Он не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск — это лучшее место. Это наш главный союзник. Поэтому для нас это лучшее место для переговоров», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко предложил Дональду Трампу, Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести переговоры в Минске. Белорусский лидер подчеркнул, что в столице можно обсудить всё «спокойно, без шума и криков».

Александра Вишнякова
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