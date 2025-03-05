Госдума поддержала введение проходных баллов для перехода в 10-й класс

На заседании Госдумы депутаты проголосовали за поправку, которая гласит, что 12 субъектов РФ, участвующих в эксперименте по особому порядку сдачи ГИА-9, установят минимальные проходные баллы по результатам экзаменов. Набрав определённое их количество, учащийся может быть зачислен в 10-й класс.

Поправку внесли во втором чтении. Документом предлагается принимать учеников в старшую школу на основании индивидуального отбора по результатам ГИА. Будет проведено четыре экзамена, два из которых учащийся сможет выбрать сам.

В тексте документа сказано, что региональные власти должны определить предметы, результаты ГИА по которым будут являться показателем при приёме на обучение в 10-й класс, а также минимальный проходной балл к ним. Эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года.