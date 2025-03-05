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Регион
5 марта, 10:26

Депутат ГД вступился за солдата, который отказался от перевода и потерял выплаты

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов вступился за бойца ВС РФ и помог мужчине вернуть все свои официальные выплаты. Жителя Екатеринбурга по ошибке признали дезертиром после того, как он отказался переводиться в другую воинскую часть.

«Андрею в декабре 2023 года предложили перевод в другую часть, он отказался, сообщив, что предпочтёт продолжить защищать Родину на прежнем месте. Шло время, и к лету 2024 года герой нашей истории заметил, что ему перестали выплачивать «боевые», — написал депутат в своём telegram-канале.

Оказалось, что бойца по документам всё-таки перевели в другую часть. Мужчина обратился к командованию с просьбой разобраться с выплатами, но с ноября ему прекратили присылать довольствие, а затем и вовсе объявили беглецом. Сделала это та часть, куда был переведён Андрей.

В итоге депутат обратил внимание на ситуацию и в дело вмешалась прокуратура. Через несколько дней бойцу были выплачены «боевые», а спустя три недели — задолженности по денежному довольствию.

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Ранее Life.ru рассказывал, что бойцы ВС РФ получат «подъёмные» даже в случае завершения боевых действий. Исключений в этих ситуациях не будет, вне зависимости от того, на какой стадии боец подписал контракт и сколько времени провёл в зоне СВО.

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Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Наталья Афонина
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