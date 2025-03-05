В Канаде требуют переименовать улицу Гретцки из-за его поддержки Трампа
В Канаде появилась онлайн-петиция с просьбой изменить название улицы, которая носит имя знаменитого хоккеиста Уэйна Гретцки. В документе говорится о том, что канадцы испытывают чувство предательства из-за его поддержки президента США Дональда Трампа. Петиция собрала уже более 12,7 тысячи подписей.
Уэйн Гретцки является одним из самых выдающихся хоккеистов в истории НХЛ. Он установил рекорды по количеству очков за карьеру (2857) и за сезон (215), 9 раз становился обладателем Трофея Харта, выигрывал 4 Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» и представлял Канаду на международных турнирах, включая Олимпийские игры.
А ранее Life.ru рассказывал, что россиянин Александр Овечкин забросил очередную шайбу в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Теперь для того, чтобы побить рекорд канадца Гретцки, ему потребуется забросить всего 10 шайб. Сейчас в копилке Овечкина 884 гола, а у лидера в списке лучших снайперов НХЛ — 894.
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