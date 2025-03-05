«Ашан» потребовал поставщиков в РФ снизить цены из-за падения курса доллара

«Ашан» обосновал свою просьбу тем, что на протяжении длительного времени компания шла навстречу поставщикам и регулярно индексировала стоимость продукции. Из-за этого цены на товары для покупателей росли.

Ранее Life.ru сообщал, что март предвещает россиянам не только потепление, но и приятные сюрпризы в вопросе трат и финансов. Эксперты прогнозируют, что в первом весеннем месяце ценники на ряд товаров могут снизиться. По их мнению, благодаря укреплению рубля, в первую очередь подешевеют бытовая техника и импортный алкоголь. Также существует вероятность возвращения иностранных брендов одежды на российский рынок.