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5 марта, 10:39

«Ашан» потребовал поставщиков в РФ снизить цены из-за падения курса доллара

Представители сети «Ашан» обратились к производителям с требованием до 10 марта представить свои предложения по снижению закупочных цен, передаёт «Коммерсант». Соответствующее решение обусловлено укреплением рубля.

«Ашан» обосновал свою просьбу тем, что на протяжении длительного времени компания шла навстречу поставщикам и регулярно индексировала стоимость продукции. Из-за этого цены на товары для покупателей росли.

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Ранее Life.ru сообщал, что март предвещает россиянам не только потепление, но и приятные сюрпризы в вопросе трат и финансов. Эксперты прогнозируют, что в первом весеннем месяце ценники на ряд товаров могут снизиться. По их мнению, благодаря укреплению рубля, в первую очередь подешевеют бытовая техника и импортный алкоголь. Также существует вероятность возвращения иностранных брендов одежды на российский рынок.

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Shutterstock / FOTODOM / Vladi333

Александра Мышляева
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