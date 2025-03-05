Обложка Charlie Hebdo с гробами является единственной удачной у скандального французского сатирического журнала. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

Обложка сатирического журнала Charlie Hebdo. Обложка © Telegram / Алексей ПУШКОВ

«Единственная удачная обложка «Шарли Эбдо». Под гробами, спускающимися с неба на парашютах, подпись: «Новая униформа французских солдат на Украине». На гробу надпись «Мертвец Ноэль», — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Эта обложка, выпущенная в 2024 году, по-прежнему остаётся актуальной и в настоящее время, отметил член Совфеда.