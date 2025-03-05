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5 марта, 10:48

Пушков оценил обложку Charlie Hebdo с гробами французских солдат на Украине

Пушков: Обложка Charlie Hebdo с гробами французских солдат остаётся актуальной

Обложка Charlie Hebdo с гробами является единственной удачной у скандального французского сатирического журнала. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

Обложка сатирического журнала Charlie Hebdo. Обложка © Telegram / Алексей ПУШКОВ

Обложка сатирического журнала Charlie Hebdo. Обложка © Telegram / Алексей ПУШКОВ

«Единственная удачная обложка «Шарли Эбдо». Под гробами, спускающимися с неба на парашютах, подпись: «Новая униформа французских солдат на Украине». На гробу надпись «Мертвец Ноэль», — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Эта обложка, выпущенная в 2024 году, по-прежнему остаётся актуальной и в настоящее время, отметил член Совфеда.

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Ранее Пушков оценил реакцию посла Украины Оксаны Маркаровой во время скандала между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Судя по видео, которое показал Life.ru, дипломат была просто в ужасе.

Обложка ©

Wikipedia

Наталья Афонина
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