Путин: Почти все жители Донбасса и Новороссии получили паспорта РФ

Почти всё население ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошло процедуру паспортизации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на коллегии МВД.

Ранее глава дипмиссии в Нью-Йорке Захаров заявил, что украинские граждане стали чаще обращаться в российские посольства и консульства, чтобы оформить паспорт РФ. Такой всплеск произошёл, когда на Украине издали закон о том, что все украинцы, проживающие за рубежом, должны встать на воинский учёт.