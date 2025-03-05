Владимир Путин
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Регион
5 марта, 11:30

Путин: Почти все жители Донбасса и Новороссии получили паспорта РФ

Почти всё население ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошло процедуру паспортизации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на коллегии МВД.

«В прошлом году практически в полном объёме завершена паспортизация жителей освобождённых районов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», — сообщил глава государства.

Путин особо отметил сотрудников МВД из Курской области, Донбасса и Новороссии
Путин особо отметил сотрудников МВД из Курской области, Донбасса и Новороссии

Ранее глава дипмиссии в Нью-Йорке Захаров заявил, что украинские граждане стали чаще обращаться в российские посольства и консульства, чтобы оформить паспорт РФ. Такой всплеск произошёл, когда на Украине издали закон о том, что все украинцы, проживающие за рубежом, должны встать на воинский учёт.

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Shutterstock / FOTODOM / fornStudio

Владимир Озеров
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