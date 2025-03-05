Мощный пожар охватил ТЦ под Белгородом
В посёлке Разумное под Белгородом произошёл пожар в торговом центре
В Белгородской области произошёл мощный пожар в торговом центре. Огонь охватил ТЦ в посёлке Разумное. Как сообщает пресс-служба МЧС, пламя удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 750 квадратных метров.
«В 13:30 поступило сообщение о возгорании в торговом помещении в посёлке Разумное Белгородского района. На место незамедлительно направлены дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей», — сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
20 человек эвакуировались из здания самостоятельно. Предварительно, никто не пострадал. На месте работали 29 специалистов и десять единиц техники.
В ТЦ расположена пиццерия и ряд магазинов, а вблизи есть автозаправочная станция.
Ранее в Петербурге эвакуировали посетителей ТЦ «Европолис» из-за пожара. Возгорание случилось в складском помещении первого этажа, огонь распространился на площади 7 кв. метров.