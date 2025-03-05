Мощный пожар охватил ТЦ под Белгородом

В Белгородской области произошёл мощный пожар в торговом центре. Огонь охватил ТЦ в посёлке Разумное. Как сообщает пресс-служба МЧС, пламя удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 750 квадратных метров.

«В 13:30 поступило сообщение о возгорании в торговом помещении в посёлке Разумное Белгородского района. На место незамедлительно направлены дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей», — сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

20 человек эвакуировались из здания самостоятельно. Предварительно, никто не пострадал. На месте работали 29 специалистов и десять единиц техники.

В ТЦ расположена пиццерия и ряд магазинов, а вблизи есть автозаправочная станция.