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5 марта, 12:12

Мощный пожар охватил ТЦ под Белгородом

В посёлке Разумное под Белгородом произошёл пожар в торговом центре

В Белгородской области произошёл мощный пожар в торговом центре. Огонь охватил ТЦ в посёлке Разумное. Как сообщает пресс-служба МЧС, пламя удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 750 квадратных метров.

«В 13:30 поступило сообщение о возгорании в торговом помещении в посёлке Разумное Белгородского района. На место незамедлительно направлены дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей», — сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

20 человек эвакуировались из здания самостоятельно. Предварительно, никто не пострадал. На месте работали 29 специалистов и десять единиц техники.

В ТЦ расположена пиццерия и ряд магазинов, а вблизи есть автозаправочная станция.

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Ранее в Петербурге эвакуировали посетителей ТЦ «Европолис» из-за пожара. Возгорание случилось в складском помещении первого этажа, огонь распространился на площади 7 кв. метров.

Никита Никонов
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