Стало известно, что появится на месте сгоревшего в Химках в 2022 году гипермаркета OBI

В подмосковных Химках на месте сгоревшего в декабре 2022 года гипермаркета OBI, будет возведён акватермальный комплекс. Об этом РИА «Новости» узнали от представителя пресс-службе компании «Мега». Всесезонный курорт будет интегрирован в ТЦ «Мега Химки».

«Мега» и «Квантум групп» договорились о запуске на территории торгового центра «Мега Химки» всесезонного курорта — акватермального комплекса «Аэротермы». В рамках проекта планируется строительство здания общей площадью 13,5 тысяч квадратных метров, интегрированного в «Мега Химки», — рассказал представитель управляющей компании.

Последствия пожара в ТЦ «Мега Химки». Фото © LIFE

Акватермальный курорт будет разделен на две части — крытую, расположенную в помещении, и уличную. На территории торгового комплекса появятся бани, сауны и хаммамы, бассейны, спа, кафе и рестораны, а на уличной территории будут располагаться всесезонные термальные бассейны, зоны отдыха, загара и развлечений.