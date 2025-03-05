Стало известно, что появится на месте сгоревшего в Химках в 2022 году гипермаркета OBI
РИА «Новости»: На месте сгоревшего OBI в Химках построят акватермальный комплекс
Сгоревший в Химках гипермаркет OBI. Обложка © Life.ru
В подмосковных Химках на месте сгоревшего в декабре 2022 года гипермаркета OBI, будет возведён акватермальный комплекс. Об этом РИА «Новости» узнали от представителя пресс-службе компании «Мега». Всесезонный курорт будет интегрирован в ТЦ «Мега Химки».
«Мега» и «Квантум групп» договорились о запуске на территории торгового центра «Мега Химки» всесезонного курорта — акватермального комплекса «Аэротермы». В рамках проекта планируется строительство здания общей площадью 13,5 тысяч квадратных метров, интегрированного в «Мега Химки», — рассказал представитель управляющей компании.
Последствия пожара в ТЦ «Мега Химки». Фото © LIFE
Акватермальный курорт будет разделен на две части — крытую, расположенную в помещении, и уличную. На территории торгового комплекса появятся бани, сауны и хаммамы, бассейны, спа, кафе и рестораны, а на уличной территории будут располагаться всесезонные термальные бассейны, зоны отдыха, загара и развлечений.
Представитель управляющей компании уточнил, что общий объём инвестиций составит 3 миллиарда рублей. Реализация проекта рассчитана на два года, а открытие комплекса запланировано на четвертый квартал 2027 года.
Напомним, в начале декабря 2022 года загорелся торговый центр «Мега Химки». Пламя активно распространялось по территории торгового комплекса, в результате чего площадь пожара возросла до 18 тысяч квадратных метров. По данным следствия, причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности во время сварочных работах.