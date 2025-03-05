Ледяной «Эльбрус» появился в Ростове из-за прорыва водовода
Гигантская ледяная гора выросла в Ростовской области из-за прорыва водопровода
Вблизи хутора Рогожкино под Ростовом появился местный ледяной «Эльбрус». Причиной стал прорыв нового водопровода на Донбасс. Кадрами делятся очевидцы в соцсетях.
Самые отважные местные жители уже стремятся покорить ледяную вершину, в то время как те, кто не хочет сталкиваться с травматологами, предпочитают делиться снимками «со стороны». Территорию уже огородили, но это не останавливает желающих забраться на ледяную глыбу.
Ранее Life.ru сообщал, что в Махачкале на мать с ребёнком упала ледяная глыба. Жуткий момент попал на видео. Женщину экстренно госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ранами затылка. Она находится в стабильно-тяжёлом состоянии.
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