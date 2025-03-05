Ледяной «Эльбрус» появился в Ростове из-за прорыва водовода

Самые отважные местные жители уже стремятся покорить ледяную вершину, в то время как те, кто не хочет сталкиваться с травматологами, предпочитают делиться снимками «со стороны». Территорию уже огородили, но это не останавливает желающих забраться на ледяную глыбу.