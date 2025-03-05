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5 марта, 15:21

Ледяной «Эльбрус» появился в Ростове из-за прорыва водовода

Гигантская ледяная гора выросла в Ростовской области из-за прорыва водопровода

Вблизи хутора Рогожкино под Ростовом появился местный ледяной «Эльбрус». Причиной стал прорыв нового водопровода на Донбасс. Кадрами делятся очевидцы в соцсетях. 

Самые отважные местные жители уже стремятся покорить ледяную вершину, в то время как те, кто не хочет сталкиваться с травматологами, предпочитают делиться снимками «со стороны». Территорию уже огородили, но это не останавливает желающих забраться на ледяную глыбу.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Махачкале на мать с ребёнком упала ледяная глыба. Жуткий момент попал на видео. Женщину экстренно госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ранами затылка. Она находится в стабильно-тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Belitsky

Александра Мышляева
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