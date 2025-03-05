Транс* из Петербурга с мужем устраивали кровавые тусы на съёмной квартире до убийства андрогина
Трансгендер* и его муж из Петербурга регулярно избивали гостей до убийства друга
В муринской квартире в Санкт-Петербурге, где трансгендер* с мужем убили и расчленили знакомого-андрогина, происходили жуткие вещи. Как сообщает «Mash на Мойке», супруги Даниил и Лолита — некогда бывшая Аркадием — приглашали в гости знакомых, которых избивали и снимали всё происходящее на камеру для собственного аккаунта в соцсетях.
Кадры из квартиры в Мурино, где транс* с мужем избивали знакомых. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Транс* Лолита (Аркадий) с мужем вели свою группу, в которой часто делились лайф-контентом и рассказывали о своём бескультурном досуге. Оказалось, что чета приглашала в стены нехорошей квартиры многих знакомых из квир*-сообщества. Но посиделки быстро превращались в треш-вечеринки, которые обычно заканчивались побоями и драками на камеру. Подписчики утверждают, что доставалось не только приглашённым, но и самой Лолите.
После задержания весь сомнительный контент из группы был удалён, но некоторые видео всё же остались — ибо Интернет помнит всё.
Сегодня Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Даниила до 1 мая.
Суд арестовал мужа трансгендера*, убившего знакомого в Петербурге. Виде © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Напомним, что ранее в Карелии правоохранители задержали пару, которая убила знакомого на съёмной квартире в Петербурге. После преступления супруги распихали останки тела по чемоданам и вывезли подозрительный груз к реке. О жуткой находке сообщил местный житель, занимавшийся каждое утро моржеванием. Сотрудники силовых структур быстро вышли на след преступников. Выяснилось, убийство — дело рук трансгендера* из Карелии и его мужчина. Жертвой супругов стал андрогин* Арина.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
Telegram / Ирина Волк