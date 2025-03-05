Транс* из Петербурга с мужем устраивали кровавые тусы на съёмной квартире до убийства андрогина

В муринской квартире в Санкт-Петербурге, где трансгендер* с мужем убили и расчленили знакомого-андрогина, происходили жуткие вещи. Как сообщает «Mash на Мойке», супруги Даниил и Лолита — некогда бывшая Аркадием — приглашали в гости знакомых, которых избивали и снимали всё происходящее на камеру для собственного аккаунта в соцсетях.

Кадры из квартиры в Мурино, где транс* с мужем избивали знакомых. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Транс* Лолита (Аркадий) с мужем вели свою группу, в которой часто делились лайф-контентом и рассказывали о своём бескультурном досуге. Оказалось, что чета приглашала в стены нехорошей квартиры многих знакомых из квир*-сообщества. Но посиделки быстро превращались в треш-вечеринки, которые обычно заканчивались побоями и драками на камеру. Подписчики утверждают, что доставалось не только приглашённым, но и самой Лолите.

После задержания весь сомнительный контент из группы был удалён, но некоторые видео всё же остались — ибо Интернет помнит всё.

Сегодня Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Даниила до 1 мая.

Суд арестовал мужа трансгендера*, убившего знакомого в Петербурге. Виде © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга