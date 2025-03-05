Трамп переболтал Клинтона и установил новый рекорд среди президентов США

«Президент Трамп завершил свою речь незадолго до 23:00, что сделало её самой длинной из когда-либо произнесённых в ходе выступления перед обеими палатами конгресса», — говорится в публикации.

Своё выступление перед членами конгресса республиканец начал словами «Америка вернулась». Один из демократов попытался сорвать мероприятие, но его оперативно выгнали из зала. Глава США говорил о начале «золотого века» для Штатов и утверждал, что Гренландия «так или иначе» станет частью США. Коснулся глава Белого дома и темы Украины, указав, что конфликт необходимо прекратить в кратчайшие сроки. Также многим запомнилось обещание политика о полёте на Марс, где вскоре, по его словам, будет водружён американский стяг.