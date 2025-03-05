Глава ЦРУ подтвердил «паузу» в передаче разведданных Киеву

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Вашингтон сделал «паузу» в передаче разведданных Киеву.

«Пауза на военном фронте, на фронте разведки, чтобы добиться ответственности от всех за установление мира», — приводит слова Рэтклиффа журналистка Fox News Джеки Хайнрич.