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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 марта, 12:35

Глава ЦРУ подтвердил «паузу» в передаче разведданных Киеву

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Вашингтон сделал «паузу» в передаче разведданных Киеву.

«Пауза на военном фронте, на фронте разведки, чтобы добиться ответственности от всех за установление мира», — приводит слова Рэтклиффа журналистка Fox News Джеки Хайнрич.

В Госдуме призвали США лишить ВСУ разведданных вслед за оружием для молниеносной капитуляции
В Госдуме призвали США лишить ВСУ разведданных вслед за оружием для молниеносной капитуляции

Напомним, ранее СМИ узнали, что США запретили Великобритании делиться разведданными с Украиной. Британские спецслужбы и военные ведомства получили прямой приказ, ограничивающий поддержку Киева.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Dmytro Larin

Александра Вишнякова
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