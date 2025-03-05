Глава ЦРУ подтвердил «паузу» в передаче разведданных Киеву
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Вашингтон сделал «паузу» в передаче разведданных Киеву.
«Пауза на военном фронте, на фронте разведки, чтобы добиться ответственности от всех за установление мира», — приводит слова Рэтклиффа журналистка Fox News Джеки Хайнрич.
Напомним, ранее СМИ узнали, что США запретили Великобритании делиться разведданными с Украиной. Британские спецслужбы и военные ведомства получили прямой приказ, ограничивающий поддержку Киева.
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