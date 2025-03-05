Россиян предупредили об опасности народных средств от рубцов

Народные средства от рубцов не помогут и даже могут навредить. Об этом предупредила эксперт по камуфляжу рубцов и шрамов Екатерина Цалани.

«Рост рубца нельзя остановить, но можно контролировать. Главное – правильно ухаживать за раной с первых дней», — приводит её слова РИА «ФедералПресс».

По её словам, нет никакого научного обоснования, что масла, настои трав, мёд и компрессы помогают в борьбе с рубцами. При этом их использование чревато аллергией, инфицированием ран и ухудшением состояния кожи. Так, например, такой народный метод как прижигание чистотелом или нанесение лимонного сока может привести к ожогам и усилить пигментацию.

В борьбе с рубцами, уточняет специалист, важно не терять время. В период экспериментов с сомнительными методами процесс заживления продолжается, а рубец становится отчётливее. Чтобы добиться эффективной коррекции шрамов, Цалани рекомендует обращаться к специалистам и использовать современные медицинские методы, в том числе силиконовые пластыри, профессиональные мази, физиотерапию.