Россиян предупредили об опасности народных средств от рубцов
Эксперт Цалани: Народные средства от рубцов не помогут и даже могут навредить
Народные средства от рубцов не помогут и даже могут навредить. Об этом предупредила эксперт по камуфляжу рубцов и шрамов Екатерина Цалани.
«Рост рубца нельзя остановить, но можно контролировать. Главное – правильно ухаживать за раной с первых дней», — приводит её слова РИА «ФедералПресс».
По её словам, нет никакого научного обоснования, что масла, настои трав, мёд и компрессы помогают в борьбе с рубцами. При этом их использование чревато аллергией, инфицированием ран и ухудшением состояния кожи. Так, например, такой народный метод как прижигание чистотелом или нанесение лимонного сока может привести к ожогам и усилить пигментацию.
В борьбе с рубцами, уточняет специалист, важно не терять время. В период экспериментов с сомнительными методами процесс заживления продолжается, а рубец становится отчётливее. Чтобы добиться эффективной коррекции шрамов, Цалани рекомендует обращаться к специалистам и использовать современные медицинские методы, в том числе силиконовые пластыри, профессиональные мази, физиотерапию.
Ранее эксперт дала совет замаскировать шрам с помощью татуировки. Однако у этого метода есть недостатки. Тату привлекает излишнее внимание, что как раз мешает маскировке. Кроме того, яркий рисунок, имеющий символическое значение, может напомнить человеку о негативном опыте. А ещё татуировку потом будет сложно и дорого изменить
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