Схватил за шею и надругался: Россиянка заявила в полицию на таксиста-онаниста

В Нижегородской области женщина заявила в полицию на таксиста, который надругался над ней и чуть не изнасиловал. Об сообщает портал NewsNN со ссылкой на источник.

«40-летняя жительница Бора заявила в полицию на водителя, который её, предположительно, чуть не изнасиловал», — говорится в публикации.

Женщина вышла ночью из караоке и собиралась поехать домой. Её предложил подвезти таксист за 750 рублей. Борчанка согласилась, однако в конце поездки между ними возник конфликт, и водитель потребовал оплату наличными.

В ходе спора шофёр заблокировал двери, утверждает женщина, после чего схватил её за шею и якобы начал мастурбировать. Закончив, он отпустил пассажирку и уехал.

По данным СМИ, подозреваемый ранее судим за изнасилование, он уроженец одной из граничащих с РФ стран с российским гражданством.