Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 13:15

Схватил за шею и надругался: Россиянка заявила в полицию на таксиста-онаниста

NewsNN: Жительница Бора заявила, что таксист схватил её за шею и надругался

В Нижегородской области женщина заявила в полицию на таксиста, который надругался над ней и чуть не изнасиловал. Об сообщает портал NewsNN со ссылкой на источник.

«40-летняя жительница Бора заявила в полицию на водителя, который её, предположительно, чуть не изнасиловал», — говорится в публикации.

Женщина вышла ночью из караоке и собиралась поехать домой. Её предложил подвезти таксист за 750 рублей. Борчанка согласилась, однако в конце поездки между ними возник конфликт, и водитель потребовал оплату наличными.

В ходе спора шофёр заблокировал двери, утверждает женщина, после чего схватил её за шею и якобы начал мастурбировать. Закончив, он отпустил пассажирку и уехал.

По данным СМИ, подозреваемый ранее судим за изнасилование, он уроженец одной из граничащих с РФ стран с российским гражданством.

Псих с ножом арестован в Петербурге за изнасилование бывшей в салоне красоты на 23 Февраля
Псих с ножом арестован в Петербурге за изнасилование бывшей в салоне красоты на 23 Февраля

Ранее Life.ru писал, что обезумевший петербуржец изнасиловал соседку с синдромом Дауна. Он прокусил ей соски и половые органы.

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar