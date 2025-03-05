Глава МВД Колокольцев уволил глав отделов, не дававших сотрудникам отпуска

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что в 2024 году уволил начальников отделов ведомства, которые не отпускали подчиненных в отпуска в течение года, из-за чего многие ушли с постов. О принятых мерах он рассказал на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента России Владимира Путина.

«Мною принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальников, не предоставлявших подчинённым в течение года очередные отпуска», — сказал Колокольцев, объяснив, что их ошибки привели к росту напряжённости в коллективах.