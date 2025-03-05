Глава МВД Колокольцев уволил глав отделов, не дававших сотрудникам отпуска
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что в 2024 году уволил начальников отделов ведомства, которые не отпускали подчиненных в отпуска в течение года, из-за чего многие ушли с постов. О принятых мерах он рассказал на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента России Владимира Путина.
«Мною принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальников, не предоставлявших подчинённым в течение года очередные отпуска», — сказал Колокольцев, объяснив, что их ошибки привели к росту напряжённости в коллективах.
Министр уточнил, что за минувший год из органов МВД уволился каждый второй опытный сотрудник из-за начальников, которые отказались предоставлять им отпуска. По его убеждению, начальство должно бережно и внимательно относиться к подчинённым, соблюдать их трудовые права и не отказывать в предоставлении законных льгот.
Life.ru