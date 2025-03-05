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5 марта, 17:06

Стало известно, сколько стоил русский наряд жены Юры Борисова на вечеринке «Оскара»

Жена актёра Юры Борисова посетила вечеринку «Оскара» в наряде за 190 тыс. рублей

Анна Шевчук и Юра Борисов. Обложка © Getty Images / Neilson Barnard / Staff

Анна Шевчук и Юра Борисов. Обложка © Getty Images / Neilson Barnard / Staff

Жена российского актёра Юры Борисова пришла на афтепати «Оскара» в наряде в русском стиле. Образ Анны Шевчук состоял из топа с баской и юбки стоимостью 190 тысяч рублей. Наряд «Гжель» был взят из свадебной коллекции дизайнера Светланы Тегин, которая в интервью «Газете.ru» заявила, что это платье идеально подошло для «Оскара».

«В нём есть нежность, строгость и русский флёр. Из первых ассоциаций Анна в этом платье похожа на фарфоровую вазу и на аристократку начала прошлого века. Я рада, что у этого костюма сложилась такая счастливая судьба, что он так идеально совпал с внешностью и содержанием прекрасной Анны Шевчук», — отметила Тегин.

Скоро дизайнер сосредоточится на создании летней коллекции в стиле балета под названием «2 Анны», где она выступила в роли художника по костюмам. Однако Светлана пока не раскрыла, какие звёзды появятся в нарядах из её новой линейки.

Роль второго плана: Кто такая Анна Шевчук и почему она оставила карьеру ради Юры Борисова
Роль второго плана: Кто такая Анна Шевчук и почему она оставила карьеру ради Юры Борисова

Напомним, что Юра Борисов посетил вручение премии «Оскар» вместе с женой. Фильм «Анора», в котором он сыграл, удостоился пяти премий: за лучший фильм, лучшую режиссуру Шона Бэйкера, лучшую главную женскую роль для Майки Мэдисон, лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. К сожалению, сам Юра Борисов, номинированный за лучшую роль второго плана, не смог получить эту престижную награду.

Наталья Афонина
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