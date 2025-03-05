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Регион
5 марта, 14:18

Силуанов: Регионам спишут более 1 трлн руб. долгов по кредитам из госбюджета

Министр финансов РФ Антон Силуанов проинформировал о списании около 1 триллиона рублей долга по бюджетным кредитам регионов. Это произошло в ходе совещания российского президента Владимира Путина с правительством страны.

«В Послании Федеральному собранию Российской Федерации вы дали поручение о списании двух третей бюджетных кредитов регионов, при условии направления высвобождаемых средств на реализацию инфраструктурных проектов. Объём списания таких кредитов составляет более триллиона рублей», — сказал глава Минфина.

Министр отметил, что эта практика распространится на 79 регионов России.

Силуанов: Россия за 25 лет реструктурировала долги 22 стран на $30 млрд
Силуанов: Россия за 25 лет реструктурировала долги 22 стран на $30 млрд

Ранее вице-премьер России Александр Новак отметил успехи экономики России в 2024 году. По словам зампреда правительства, она не просто выстояла, но и показала высокую степень устойчивости. Соответствующее заявление прозвучало на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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