Силуанов: Регионам спишут более 1 трлн руб. долгов по кредитам из госбюджета

Министр финансов РФ Антон Силуанов проинформировал о списании около 1 триллиона рублей долга по бюджетным кредитам регионов. Это произошло в ходе совещания российского президента Владимира Путина с правительством страны.

«В Послании Федеральному собранию Российской Федерации вы дали поручение о списании двух третей бюджетных кредитов регионов, при условии направления высвобождаемых средств на реализацию инфраструктурных проектов. Объём списания таких кредитов составляет более триллиона рублей», — сказал глава Минфина.

Министр отметил, что эта практика распространится на 79 регионов России.