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17 февраля, 00:53

Силуанов: Россия за 25 лет реструктурировала долги 22 стран на $30 млрд

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Обложка © Telegram / Минфин России

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Обложка © Telegram / Минфин России

Россия за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе панельной дискуссии конференции высокого уровня для стран с формирующимися рынками, которая проходит в Саудовской Аравии.

Он подчеркнул, что страны, которым ранее реструктурировали долги, часто нуждаются в повторной поддержке. Основной причиной проблем он назвал необходимость проведения ответственной бюджетной политики. Ситуация усугубляется внешними факторами, такими как рост процентных ставок и введение торговых ограничений.

Министр также отметил, что ключевыми условиями урегулирования долгов должны быть ответственная бюджетная политика и использование части высвобождаемых ресурсов на развитие экономики.

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Артём Гапоненко
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