Силуанов: Россия за 25 лет реструктурировала долги 22 стран на $30 млрд

Россия за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе панельной дискуссии конференции высокого уровня для стран с формирующимися рынками, которая проходит в Саудовской Аравии.

Он подчеркнул, что страны, которым ранее реструктурировали долги, часто нуждаются в повторной поддержке. Основной причиной проблем он назвал необходимость проведения ответственной бюджетной политики. Ситуация усугубляется внешними факторами, такими как рост процентных ставок и введение торговых ограничений.