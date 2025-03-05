В ГД поддержали проект закона по исполнению решения о призыве на срочную службу
Комитет ГД РФ по обороне призвал депутатов принять в первом чтении проект закона об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года. Об этом сказано в заключении комитета, которое размещено в электронной базе Госдумы.
«Комитет Государственной думы по обороне рекомендует Государственной думе принять законопроект в первом чтении. <...> Включить проект федерального закона <…> в проект порядка работы Государственной думы 18 марта 2025 года для рассмотрения в первом чтении», — говорится в публикации.
Речь идёт о проекте, внесённом на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов под руководством главы комитета по обороне Андрея Картаполова. Документ «О воинской обязанности и военной службе» предполагает уточнение, что не исполненное в период призыва решение об отправке на срочную службу в российской армии должно быть выполнено в последующие периоды призыва в течение одного года.
Ранее Андрей Картаполов сообщил, что Госдума собирается принять инициативу, которая освободит от обязательного призыва на срочную службу ветеранов СВО, отслуживших по контракту более полугода. Вопрос может быть решён уже в весеннюю сессию.
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