В ГД поддержали проект закона по исполнению решения о призыве на срочную службу

Комитет ГД РФ по обороне призвал депутатов принять в первом чтении проект закона об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года. Об этом сказано в заключении комитета, которое размещено в электронной базе Госдумы.

«Комитет Государственной думы по обороне рекомендует Государственной думе принять законопроект в первом чтении. <...> Включить проект федерального закона <…> в проект порядка работы Государственной думы 18 марта 2025 года для рассмотрения в первом чтении», — говорится в публикации.

Речь идёт о проекте, внесённом на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов под руководством главы комитета по обороне Андрея Картаполова. Документ «О воинской обязанности и военной службе» предполагает уточнение, что не исполненное в период призыва решение об отправке на срочную службу в российской армии должно быть выполнено в последующие периоды призыва в течение одного года.