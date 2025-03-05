У Белого дома стирают «с лица земли» надпись Black Lives Matter

Администрация американской столицы поручила городским службам стереть надпись Black Lives Matter (BLM), красовавшуюся на дороге рядом с Белым домом. Лозунг появился там, когда страну захлестнули протесты чернокожего населения. Об этом сообщила мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.

Надпись выполнена в жёлтом цвете, она располагается на пешеходной части улицы, ведущей к площади Лафайет-сквер, за которой стоит резиденция американского лидера.

«Надпись вдохновила миллионы людей и помогла нашему городу пережить очень болезненный период, но теперь мы сосредоточены на экономическом росте и обеспечении общественной безопасности», — написала она у себя на странице в Х.

Однако приоритеты у мэра американской столицы сменились лишь тогда, когда республиканцы в Конгрессе пригрозили урезать городу финансирование, если она не сотрёт с дороги эти буквы, сообщает газета The Washingdon Post.

Ранее Государственный департамент США запретил посольствам и представительствам страны вывешивать на фасадах зданий флаги движений ЛГБТ* и BLM. В Госдепе вполне логично заявили, что на подобных зданиях может красоваться лишь национальный американский стяг.