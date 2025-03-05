Лобовое стекло треснуло у самолёта, летевшего в Екатеринбург
Aviaincident: У летевшего в Екатеринбург самолёта Utair треснуло лобовое стекло
Самолёт авиакомпании Utair столкнулся с нештатной ситуацией, когда летел из Уфы в Екатеринбург. Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, у рейса UTA-106 треснуло лобовое стекло.
«Экипаж воздушного судна доложил о небольшой трещине на лобовом стекле справа. Запросил снижение на эшелон 100 и спрямление. «Бедствие» «Срочность» не объявлял», — говорится в сообщении.
В результате КВС принял решение следовать в аэропорт назначения.
Ранее пассажирский самолёт вернулся в аэропорт Хабаровска из-за дыма в салоне. Следователи организовали проверку.