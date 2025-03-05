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5 марта, 14:44

Лобовое стекло треснуло у самолёта, летевшего в Екатеринбург

Aviaincident: У летевшего в Екатеринбург самолёта Utair треснуло лобовое стекло

Самолёт авиакомпании Utair столкнулся с нештатной ситуацией, когда летел из Уфы в Екатеринбург. Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, у рейса UTA-106 треснуло лобовое стекло.

«Экипаж воздушного судна доложил о небольшой трещине на лобовом стекле справа. Запросил снижение на эшелон 100 и спрямление. «Бедствие» «Срочность» не объявлял», — говорится в сообщении.

В результате КВС принял решение следовать в аэропорт назначения.

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Никита Никонов
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