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5 марта, 16:27

Решетников: В РФ списали долги с 20 тыс. пенсионеров по внесудебному банкротству

За весь период, пока в России действует процедура внесудебного банкротства, власти списали задолженности с 20 тысяч пенсионеров и 4 тысяч семей с детьми. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время совещания главы государства Владимира Путина с правительством.

«На сегодня долги списаны уже 20 тысячам пенсионеров. А также почти четырём тысячам семей с детьми и пяти тысячам граждан, кто не мог расплатиться с кредиторами более семи лет», — сказал министр.

Процедура внесудебного банкротства существует в России с 2020 года. Она позволяет без суда признать гражданина банкротом, если общая сумма его долга составляет от 25 тысяч до одного миллиона рублей.

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Ранее министр финансов Антон Силуанов во время совещания с президентом России сообщил, что регионам страны спишут около 1 триллиона рублей долга по бюджетным кредитам. Он уточнил, что такая практика распространится на 79 российских регионов.

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Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Владимир Озеров
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