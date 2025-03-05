Решетников: В РФ списали долги с 20 тыс. пенсионеров по внесудебному банкротству

За весь период, пока в России действует процедура внесудебного банкротства, власти списали задолженности с 20 тысяч пенсионеров и 4 тысяч семей с детьми. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время совещания главы государства Владимира Путина с правительством.

«На сегодня долги списаны уже 20 тысячам пенсионеров. А также почти четырём тысячам семей с детьми и пяти тысячам граждан, кто не мог расплатиться с кредиторами более семи лет», — сказал министр.

Процедура внесудебного банкротства существует в России с 2020 года. Она позволяет без суда признать гражданина банкротом, если общая сумма его долга составляет от 25 тысяч до одного миллиона рублей.