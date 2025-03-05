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5 марта, 15:06

В Госдуме оценили способность Зеленского обойти собственный запрет на переговоры с Россией

Чепа считает, что Зеленский может обойти запрет переговоров с Россией

Владимир Зеленский сможет обойти запрет на переговоры с Россией, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Парламентарий допустил, что принятый киевскими властями закон не распространяется на самого Зеленского.

«Не очень хорошо представляю, как сейчас в Киеве действует этот закон. Скорее, его принимали для того, чтобы исключить возможность участия кого-то третьего в переговорах с Россией», — приводит слова депутата «Лента.ру».

Чепа не сомневается, что украинцы смогут обойти этот запрет, ведь Рада может принять любой закон. Также он прокомментировал заявление Зеленского о готовности к переговорам. Парламентарий напомнил, что Россия давно говорила о готовности к переговорам, теперь важно понять, к каким именно переговорам готов Зеленский, на чём они основаны.

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Ранее Депутат Верховной рады Александр Дубинский сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой из-за его неумения признавать ошибки. Также нардеп раскритиковал бывшего комика за указ, запрещающий переговоры с Россией. По словам парламентария, проблема заключается в том, что Зеленский превратил Украину в зрителя, а не участника вооружённого противостояния

Никита Никонов
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