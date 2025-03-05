Пресс-секретарь Пашиняна сообщила, что у неё украли украшения на $7 тысяч

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявила, что из её квартиры были похищены золотые украшения на сумму почти 7 тысяч долларов. В конце февраля армянский интернет-ресурс armlur.am сообщил о том, что воры обчистили жильё Назели Багдасарян в Ереване.

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье на 30 миллионов ограбили шейха из Саудовской Аравии во время показа дома. Мошенники пришли в дом под видом покупателей. После их ухода у арабского бизнесмена пропали дорогие часы и ювелирные украшения. Когда хозяев не было дома, кто-то вскрыл все замки, отключил электричество и другие коммуникации. Позже оказалось, что в доме установлены жучки.