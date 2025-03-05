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5 марта, 16:39

Пресс-секретарь Пашиняна сообщила, что у неё украли украшения на $7 тысяч

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявила, что из её квартиры были похищены золотые украшения на сумму почти 7 тысяч долларов. В конце февраля армянский интернет-ресурс armlur.am сообщил о том, что воры обчистили жильё Назели Багдасарян в Ереване.

«У меня украли золотые украшения, стоимостью 2,7 миллиона драмов (6,85 тысячи долларов) – кольца, серьги, колье», — заявила пресс-секретарь журналистам.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Golden Shark 2

Александра Мышляева
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