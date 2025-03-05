Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 15:49

В Петербурге кондуктор троллейбуса хотел успокоить буйного пассажира, а тот умер

Кондуктор троллейбуса на маршруте №32 попытался успокоить буйного пассажира, который зашёл в транспорт поздним вечером, но вместо спокойной поездки оказался в отделении полиции. Контролёр из Санкт-Петербурга поставил мужчину на колени и удерживал в таком положении на протяжении некоторого времени, в результате чего дебошир умер. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Работник троллейбуса заявил о нападении на него в салоне транспорта на Ленинском проспекте, но прибывшие на место полицейские обнаружили труп злостного нарушителя правопорядка.

«Установлено, что в 22:30 в троллейбус вошёл буйный пассажир и начал стучать в стекло к кондуктору. Семидесятидвухлетний кондуктор, чтобы успокоить дебошира, повалил его на пол салона у переднего пассажирского сиденья, навалился на него и удерживал, пока тот не перестал подавать признаков жизни», — указано в материале.

По факту смерти 55-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Кондуктора доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств случившегося и проведения следственных мероприятий. Тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу.

«Вернулась — не дышит»: Младенец умер на Урале при странных обстоятельствах
«Вернулась — не дышит»: Младенец умер на Урале при странных обстоятельствах

Ранее стало известно о смерти доцента медицинского университета имени академика Вагнера в Перми. Он умер в стенах вуза в разгар рабочего дня. Как сообщили коллеги умершего, научный сотрудник внезапно потерял сознание и скончался, не приходя в себя.

Обложка ©

freepik / wirestock

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar