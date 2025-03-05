Fighterbomber показал фото французского дрона, напуганного российским Су-35

«На фото тот самый французский терпила MQ-9 в Средиземноморье. В этот раз и по фото, и по видео, и по-всякому был нормальный перехват, без унижений и оскорблений его лягушачества. Но в следующий раз будет иначе. Прилетайте ещё», — говорится в сообщении канала.