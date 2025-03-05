Fighterbomber показал фото французского дрона, напуганного российским Су-35
Телеграм-канал Fighterbomber показал фото французского дрона, напуганного российским истребителем над Средиземным морем.
«На фото тот самый французский терпила MQ-9 в Средиземноморье. В этот раз и по фото, и по видео, и по-всякому был нормальный перехват, без унижений и оскорблений его лягушачества. Но в следующий раз будет иначе. Прилетайте ещё», — говорится в сообщении канала.
Напомним, министр Вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что российский истребитель Су-35 приблизился к французскому беспилотному летательному аппарату Reaper в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. По его словам, российский самолёт якобы трижды пролетел слишком близко к дрону, что могло привести к потере управления французским аппаратом.