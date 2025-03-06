Из-за фастфуда уменьшилось лицо: Стоматолог объяснила «фокус с исчезновением» зубов мудрости у зумеров
Врач Абакарова: Зубы мудрости исчезают у зумеров из-за фастфуда
Тенденция с «исчезновением» зубов мудрости у молодого поколения действительно сейчас наблюдается. Как рассказала Life.ru детский врач – стоматолог клиники «Будь здоров» на Сущёвском Валу Аида Абакарова, это связано со сменой пищевых привычек: наша еда стала «мягче», и большого количества зубов, чтобы её пережевать, теперь не нужно.
В древние времена люди питались в основном сырой или твёрдой пищей, и зубы мудрости участвовали в пережёвывании этой пищи. Со временем человечество научилось пользоваться огнём, лучше обрабатывать пищу, и необходимость в этих зубах отпала. Если мы обратим внимание, чем питаются зумеры, мы заметим, что всё меньше твёрдой пищи в рационе, предпочтение отдаётся фастфуду. Это непосредственно привело к изменениям в формировании черепа, лицо уменьшилось, для зубов мудрости не остаётся места, так как челюсть тоже уменьшилась.
Напомним, о том, что у зумеров больше нет зубов мудрости, ранее сообщал Life.ru. Врачи рассказывают, что среди представителей поколения Z довольно редко встречаются обладатели «восьмёрок». Чаще всего стоматологи на снимках обнаруживают всего два зуба мудрости — они не прекратили прорезаться, их просто нет.
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