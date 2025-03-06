Из-за фастфуда уменьшилось лицо: Стоматолог объяснила «фокус с исчезновением» зубов мудрости у зумеров

В древние времена люди питались в основном сырой или твёрдой пищей, и зубы мудрости участвовали в пережёвывании этой пищи. Со временем человечество научилось пользоваться огнём, лучше обрабатывать пищу, и необходимость в этих зубах отпала. Если мы обратим внимание, чем питаются зумеры, мы заметим, что всё меньше твёрдой пищи в рационе, предпочтение отдаётся фастфуду. Это непосредственно привело к изменениям в формировании черепа, лицо уменьшилось, для зубов мудрости не остаётся места, так как челюсть тоже уменьшилась.