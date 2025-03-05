Улыбки, рэп, танцы: Ритуальное бюро в Твери хейтят из-за «слишком весёлой» рекламы

В Твери жители признались, что шокированы чрезмерно весёлой рекламой местного ритуального агентства, которое привлекает клиентов лозунгом: «Люди хотят переезжать в Тверь, чтобы их похоронили в Твери». Об этом рассказал «Подъёму» директор учреждения Павел Дзантиев.

Реклама ритуального бюро. Видео © Telegram/Подъём

«Думаю, если бы мы были цветочным магазином и выкладывали бы наши букеты, негатива было бы столько же. Потому что четыре процента всегда будут желчью исходить», — пояснил мужчина.

В рекламном ролике компании показаны похороны под весёлую музыку, группа молодых ребят невозмутимо танцует в кадре, после чего они с улыбкой склоняются над усопшим и машут ему так, будто провожают в отпуск на курорт. Дзантиев отметил, что реклама действительно слегка шокирует, но, мол, нельзя путать грустное с вечным. Однако неравнодушные граждане уже требуют запретить рекламу, которая похожа на глумление над умершими.