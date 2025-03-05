Улыбки, рэп, танцы: Ритуальное бюро в Твери хейтят из-за «слишком весёлой» рекламы
В Твери горожане пожаловались на «слишком весёлую» рекламу ритуального бюро
В Твери жители признались, что шокированы чрезмерно весёлой рекламой местного ритуального агентства, которое привлекает клиентов лозунгом: «Люди хотят переезжать в Тверь, чтобы их похоронили в Твери». Об этом рассказал «Подъёму» директор учреждения Павел Дзантиев.
Реклама ритуального бюро. Видео © Telegram/Подъём
«Думаю, если бы мы были цветочным магазином и выкладывали бы наши букеты, негатива было бы столько же. Потому что четыре процента всегда будут желчью исходить», — пояснил мужчина.
В рекламном ролике компании показаны похороны под весёлую музыку, группа молодых ребят невозмутимо танцует в кадре, после чего они с улыбкой склоняются над усопшим и машут ему так, будто провожают в отпуск на курорт. Дзантиев отметил, что реклама действительно слегка шокирует, но, мол, нельзя путать грустное с вечным. Однако неравнодушные граждане уже требуют запретить рекламу, которая похожа на глумление над умершими.
Ранее Федеральная антимонопольная служба оштрафовала четыре российских банка за распространение ненадлежащей рекламы. Общая сумма штрафов превысила 2,2 млн рублей. В числе нарушений — предоставление дополнительных данных об услугах мелким шрифтом и в течение короткого промежутка времени, что делало информацию трудной для восприятия.
Telegram/Подъём