«Достигла предела»: Германия сделала важное заявление о поставках вооружения на Украину
Штемпфле: Германия достигла предела возможностей по поставкам оружия Украине
Германия заявила, что её возможности по поставкам вооружения Украине из собственных арсеналов исчерпаны. Об этом сообщил представитель немецкого Министерства обороны Михаэль Штемпфле на брифинге, отвечая на вопрос о перспективах передачи Киеву зенитных комплексов Patriot и аналогичного оружия.
«Вы знаете, что из бундесвера уже состоялись подобные передачи (вооружения) Украине. Однако здесь достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена», — сказал Штемпфле.
Ранее в России назвали страны-поставщиков самого эффективного и смертоносного оружия киевскому режиму. В их числе оказалась Германия, а также Великобритания, Канада и Италия.
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