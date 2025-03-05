«Достигла предела»: Германия сделала важное заявление о поставках вооружения на Украину

Германия заявила, что её возможности по поставкам вооружения Украине из собственных арсеналов исчерпаны. Об этом сообщил представитель немецкого Министерства обороны Михаэль Штемпфле на брифинге, отвечая на вопрос о перспективах передачи Киеву зенитных комплексов Patriot и аналогичного оружия.

«Вы знаете, что из бундесвера уже состоялись подобные передачи (вооружения) Украине. Однако здесь достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена», — сказал Штемпфле.