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Регион
5 марта, 16:23

В Молдавии опровергли заявление Макрона об угрозе со стороны России

В Кишинёве опровергли угрозу Молдавии со стороны России, о которой ранее предупреждал президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан.

«На данном этапе мы не видим, как Россия может достать Молдову военным путём. Молдова находится за столом этих дискуссий. Вы заметили, что президент Санду очень активна в международной и европейской среде, и, соответственно, она заботится о том, чтобы мы были в безопасной позиции», — сказал Речан на брифинге после заседания правительства.

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Ранее Life.ru сообщал, что власти России не станут брать во внимание инициативы президента Макрона по Украине. Эксперты считают, что французский лидер «лжец и враг», от которого не стоит принимать «мирных» идей. По мнению политологов, француз хочет приостановить военные действия лишь для того, чтобы накачать Киев очередной партией вооружения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Александра Мышляева
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