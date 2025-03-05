В Молдавии опровергли заявление Макрона об угрозе со стороны России

«На данном этапе мы не видим, как Россия может достать Молдову военным путём. Молдова находится за столом этих дискуссий. Вы заметили, что президент Санду очень активна в международной и европейской среде, и, соответственно, она заботится о том, чтобы мы были в безопасной позиции», — сказал Речан на брифинге после заседания правительства.