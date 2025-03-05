В Молдавии опровергли заявление Макрона об угрозе со стороны России
В Кишинёве опровергли угрозу Молдавии со стороны России, о которой ранее предупреждал президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан.
«На данном этапе мы не видим, как Россия может достать Молдову военным путём. Молдова находится за столом этих дискуссий. Вы заметили, что президент Санду очень активна в международной и европейской среде, и, соответственно, она заботится о том, чтобы мы были в безопасной позиции», — сказал Речан на брифинге после заседания правительства.
Ранее Life.ru сообщал, что власти России не станут брать во внимание инициативы президента Макрона по Украине. Эксперты считают, что французский лидер «лжец и враг», от которого не стоит принимать «мирных» идей. По мнению политологов, француз хочет приостановить военные действия лишь для того, чтобы накачать Киев очередной партией вооружения.
Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert