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5 марта, 16:53

«Наблюдаю с умилением»: Захарова высмеяла политиков, которые бросились удалять фото с Зеленским

Захарова: Политики по всему миру избавляются от фотокомпромата с Зеленским

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что зарубежные политики сначала бегали от российских чиновников, боясь попасть с ними в один кадр, а сейчас спешно удаляют совместные фотографии с Владимиром Зеленским после его ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом дипломат написала в своём телеграм-канале.

«Наблюдаю с умилением, как мировые деятели подтирают свои фотографии с Зеленским. Сначала три года прятались от [главы МИД России] Сергея Лаврова и фотографировались втихаря, бегая от российской делегации, а теперь пытаются избавиться от этого фотокомпромата, где они запечатлены слившимися в объятьях с главой террористической банды», — сказала она.

Захарова напомнила слова русского философа и поэта, который 130 лет назад написал пародию на символистов: «Мандрагоры имманентные зашуршали в камышах, а шершаво-декадентные вирши в вянущих ушах». По её мнению, эти строки как нельзя лучше иллюстрируют сложившуюся современную ситуацию. В своё время Соловьёв такой пародией высмеял напускную заумность и оторванность от жизни символистов.

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Напомним, ранее президент Аргентины Хавьер Милей удалил все совместные фотографии с Владимиром Зеленским со своей страницы в социальной сети X. Это произошло в пятницу, 28 февраля, сразу после конфликта украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

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Telegram / МИД России

Татьяна Миссуми
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