Выбегали в чём были: Мощным пожаром закончился день рождения блогерши в подмосковном глэмпинге

День рождения молодой блогерши закончился сильным пожаром в арендованном домике, который она сняла в подмосковном глэмпинге. Во время праздничной вечеринки загорелась баня, из-за чего всем гостям пришлось выбегать на улицу «в чём мать родила». Об этом сообщает SHOT.

Загорелась деревянная баня за городом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/margoryabina

Блогерша арендовала дом и баню за городом, примерно в часе езды от Москвы. Все гости приехали поздравить 29-летнюю девушку и попариться с веничками. Днём компания веселилась, а вечером отправились в баньку, которая была арендована на два часа. Но отдых в парной продлился недолго.

Примерно через полчаса они заметили, что со стороны крыши идёт дым, а спустя несколько мгновений пламя охватило уже всю баню. Никто из гостей не пострадал — все смогли выбежать, правда, не все успели одеться. По предварительной информации, пожар начался из-за неисправности печи. С компании друзей ничего просить не стали — более того, всех поблагодарили за то, что они помогали выносить из охваченного огнём помещения мебель.