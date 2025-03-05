Скончался режиссёр фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов

Ушёл из жизни режиссёр Илья Шерстобитов, известный по фильму «Каникулы президента». Согласно информации от SHOT, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

48-летний режиссёр и продюсер в последнее время испытывал проблемы со здоровьем, включая аритмию, выраженную усталость и низкое кровяное давление. В пятницу он вернулся домой после работы над сериалом «Хоккеймен», но внезапно почувствовал себя плохо. Его семья вызвала скорую помощь, и Илью срочно госпитализировали в Москве.

Сегодня поступила информация о том, что Шерстобитов скончался в лечебном учреждении.

Илья Шерстобитов был не только режиссёром «Каникул президента», но и продюсером таких сериалов, как «Вспоминая тебя» и «Венец творения». Также он преподавал на режиссёрском факультете Института кино и телевидения (ГИТР).