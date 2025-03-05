Вильфанд назвал прошедшую зиму второй самой тёплой в истории России

В России ушедшая зима заняла второе место после самого тёплого зимнего сезона 2019 — 2020 годов. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд. Он отметил, что средняя зимняя температура повторила рекорд прошлого года с точностью до 0,1 градуса.

«На территории России зима оказалась второй самой тёплой в истории наблюдений… теплее была только зима 2019 — 2020 годов», — сказал синоптик.