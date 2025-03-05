В Коломне второклассница упала в яму с кипятком по дороге в школу

В Коломне Московской области второклассница упала в яму с горячей водой по дороге в школу. Несчастный случай с ребёнком произошёл утром 3 марта, передаёт интернет-издание Regions.

Всё произошло около жилого дома в деревне Зарудня городского округа Коломна. Малышка оступилась и упала в горячую воду, которая образовалась под землей от прорыва трубы. У ребёнка диагностированы множественные ожоги второй степени тяжести.

Как сообщает СКР, сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 293 УК — халатное отношение со стороны сотрудников муниципального предприятия.

Как уточнили в следственном управлении, сейчас сотрудники проверяют, что происходило на участке теплотрассы МУП «Тепло Коломна» и кто отвечал за работу.