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5 марта, 18:30

В Коломне второклассница упала в яму с кипятком по дороге в школу

Школьница упала в яму с кипятком в Коломне. Фото © Telegram/ГСУ СК России по Московской области

Школьница упала в яму с кипятком в Коломне. Фото © Telegram/ГСУ СК России по Московской области

В Коломне Московской области второклассница упала в яму с горячей водой по дороге в школу. Несчастный случай с ребёнком произошёл утром 3 марта, передаёт интернет-издание Regions.

Всё произошло около жилого дома в деревне Зарудня городского округа Коломна. Малышка оступилась и упала в горячую воду, которая образовалась под землей от прорыва трубы. У ребёнка диагностированы множественные ожоги второй степени тяжести.

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Как сообщает СКР, сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 293 УК — халатное отношение со стороны сотрудников муниципального предприятия.

Как уточнили в следственном управлении, сейчас сотрудники проверяют, что происходило на участке теплотрассы МУП «Тепло Коломна» и кто отвечал за работу.

Ранее в подмосковном Волоколамске три ребёнка отравились неизвестным веществом. Пострадавших, которым от 8 до 17 лет, срочно увезли в больницу.

Лия Мурадьян
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