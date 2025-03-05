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Регион
5 марта, 09:18

Спасатели завершили разведку завалов пятиэтажки в Белореченске

МЧС: Пострадавших под завалами дома в Белореченске Краснодарского края нет

Последствия взрыва в многоэтажке в Белореченске. Обложка © Telegram / МЧС Краснодарского края / МЧС Краснодарский край

Последствия взрыва в многоэтажке в Белореченске. Обложка © Telegram / МЧС Краснодарского края / МЧС Краснодарский край

После частичного обрушения многоквартирного дома в Белореченске, спасатели провели тщательную разведку завалов. В ходе работ под обломками строения пострадавших не обнаружили. Об этом сообщили в пресс-службе в министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона.

«Проведены работы по разведке завалов и уцелевших конструкций. Пострадавших под завалами не обнаружено. Организована доразведка для обрушения навесных конструкций», — сказано в сообщении.

Дыра вместо квартир: Появилось видео с места взрыва в пятиэтажке в Белореченске
Дыра вместо квартир: Появилось видео с места взрыва в пятиэтажке в Белореченске

Напомним, что взрыв в жилом доме прогремел в ночь на 5 марта на улице Красная. Звонок в службу спасения 112 поступил в 1:14. По данным ведомства, в результате трагедии пострадали три взрослых, один из которых попал в реанимацию. У него выявлены ожоги 70% тела. В пункты временного размещения доставили 25 человек, среди которых 5 детей.

Ольга Сливченко
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