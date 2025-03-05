Спасатели завершили разведку завалов пятиэтажки в Белореченске

После частичного обрушения многоквартирного дома в Белореченске, спасатели провели тщательную разведку завалов. В ходе работ под обломками строения пострадавших не обнаружили. Об этом сообщили в пресс-службе в министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона.