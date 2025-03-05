Спасатели завершили разведку завалов пятиэтажки в Белореченске
МЧС: Пострадавших под завалами дома в Белореченске Краснодарского края нет
Последствия взрыва в многоэтажке в Белореченске. Обложка © Telegram / МЧС Краснодарского края / МЧС Краснодарский край
После частичного обрушения многоквартирного дома в Белореченске, спасатели провели тщательную разведку завалов. В ходе работ под обломками строения пострадавших не обнаружили. Об этом сообщили в пресс-службе в министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона.
«Проведены работы по разведке завалов и уцелевших конструкций. Пострадавших под завалами не обнаружено. Организована доразведка для обрушения навесных конструкций», — сказано в сообщении.
Напомним, что взрыв в жилом доме прогремел в ночь на 5 марта на улице Красная. Звонок в службу спасения 112 поступил в 1:14. По данным ведомства, в результате трагедии пострадали три взрослых, один из которых попал в реанимацию. У него выявлены ожоги 70% тела. В пункты временного размещения доставили 25 человек, среди которых 5 детей.